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Авиакомпания "Аврора" будет осуществлять авиарейсы между южными Курилами и ЯпониейТранспорт 31 мая, 10:50
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Авиакомпания "Аврора" будет осуществлять авиарейсы между южными Курилами и Японией, сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко по итогам приема японской бизнес-миссии по вопросам осуществления совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах в среду.
"Авиарейс между Японией и Курилами будет выполнять "Аврора". Первый рейс состоится в июне, дата пока уточняется. Это будет чартерный рейс, пассажирами которого станут пожилые японцы. Они летят на Курилы, чтобы побывать на могилах своих родственников, посетить памятные места, которые помнят с детства", - сказал Кожемяко.
Он отметил, что все организационные вопросы по выполнению авиарейсов между южными Курилами и Японией решены.
Японская делегация во главе со специальным советником премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Эйити Хасэгавой в среду в рамках бизнес-миссии работает в Южно-Сахалинске. Стороны обсуждают осуществление совместной экономической деятельности на южных Курильских островах. Помимо Хасэгавы и ряда правительственных чиновников в состав делегации входят и представители деловых кругов. Члены группы являются экспертами в области рыболовства, туризма и здравоохранения.