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Рост погрузки нефти и нефтепродуктов на сети РЖД в апреле составил 5% - до 19,3 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 15:42 UTC+3

Всего с начала 2017 года по железной дороге было отправлено 80,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 1% выше аналогичного периода прошлого года

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов в апреле 2017 года выросла на 5% по сравнению с апрелем 2016 года и составила 19,3 млн тонн, отмечается в обзоре железнодорожного рынка РФ ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания". Всего с начала 2017 года по железной дороге было отправлено 80,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 1% выше аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, рост погрузки сырой нефти (+26%) и мазута (+4,7%) обусловлен низкой базой аналогичного периода 2016 года.

"Экспортный грузопоток вырос в Италию (+8%) и Китай (в 1,5 раза). На фоне улучшения политического климата по- прежнему растут поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию (в 1,5 раза) и Турцию (в прошлом году поставки почти не осуществлялись)", - говорится в сообщении.

Однако, по мнению экспертов, "о существенном восстановлении объемов перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом говорить не приходится".

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