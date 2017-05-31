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Arctech Helsinki Shipyard к 2020 г. построит лайнер для японской круизной компании

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Лайнер предназначен для совершения кругосветных путешествий и проведения лабораторных исследований по проблемам экологии и охраны окружающей среды

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Финская верфь Arctech Helsinki Shipyard ("дочка" Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) и японская круизная организация Peace Boat заключили соглашение, предусматривающее строительство экологически чистого судна "Экошип" к 2020 году, сообщила пресс-служба ОСК.

"В "Экошипе" будут применены как технологии Arctech в области строительства высокотехнологичных экологически безопасных судов, так и подтвержденная практикой экспертиза и опыт финской верфи в области проектирования и строительства высококлассных круизных судов", - приводит пресс-служба слова генерального директора финской верфи Эско Мустамяки.

Лайнер предназначен для совершения кругосветных путешествий и проведения лабораторных исследований по проблемам экологии и охраны окружающей среды.

"Экошип" будет располагать 750 каютами на 2 тыс. человек и сможет ежегодно перевозить до 6 тыс. пассажиров. Валовая вместимость судна составит 60 тыс. тонн.

Верфь Arctech Helsinki Shipyard является дочерним предприятием ОСК. С декабря 2014 года российской стороне принадлежит 100% акций верфи. Ее специализация - строительство судов ледового класса.

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