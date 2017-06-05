СМИ: в Петербурге могут появиться платные путепроводы над железнодорожными путями

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга и ООО "Санкт-Петербургская платная дорога" в рамках ПМЭФ-2017 подписали соглашение о намерении создать автомобильные путепроводы, сообщает газета "Ведомости".
По данным издания, стоимость проекта может составить 8 млрд рублей. Его реализация позволит не использовать железнодорожные переезды на пути следования скоростных поездов "Сапсан" и "Аллегро".
Как отметил губернатор города Георгий Полтавченко, в Петербурге уже есть опыт строительства дорог на основе государственно-частного партнерства - реализован проект ЗСД, на форуме подписаны соглашения о намерениях по строительству Восточного скоростного радиуса с ВТБ и ЕАБР.
По данным СПАРК, ООО "Санкт-Петербургская платная дорога" принадлежит московскому ООО "Платная дорога", которое, в свою очередь, на 99% принадлежит кипрской "Толлвэй лтд". По данным сайта "Платной дороги", компания с 2014 г. реализует проект платного моста в Туле, а в 2016 г. подписала концессионное соглашение по проекту платной дороги в объезд центра в Наро-Фоминске.
Первый путепровод в Санкт-Петербурге может быть введен в эксплуатацию к концу 2019 - началу 2020 г., сообщила пресс-служба "Платной дороги".