Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

UCL Holding не согласен с решением ФАС по "Контейнерному терминалу Санкт-Петербург"

Экономика и бизнес Транспорт
6 июня, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Ведомство признало входящий в холдинг "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" виновным в нарушении антимонопольного законодательства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Ларионов/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. UCL Holding, в который входит "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП), категорически не согласен с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по стивидору о завышении тарифов на услуги по погрузке и выгрузке контейнеров в морском порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в пресс-релизе UCL Holding.

"UCL Holding категорически не согласен с решением ФАС и оценкой деятельности КТСП за последние годы. В ходе расследования ФАС КТСП были представлены доказательства, объективно свидетельствующие об отсутствии оснований для предъявления претензий к терминалу по доминированию и установлению монопольно высокой цены на свои услуги", - говорится в сообщении.

5 июня 2017 года ФАС признала "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" виновным в нарушении антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением в составе группы лиц совместно со структурами Global Ports. Злоупотребление выразилось в установлении и поддержании с 1 января 2015 года монопольно высоких цен на услуги по погрузке и выгрузке контейнеров в морском порту Санкт-Петербург. Согласно данным ФАС, на рынке перевалки контейнеров на Балтике отсутствует конкуренция.

В UCL Holding в свою очередь отметили, что непредвзятый анализ ситуации на рынке перевалки контейнеров в 2014-2016 гг. в порту Санкт-Петербурга свидетельствует об абсолютно противоположных трендах грузооборота в КТСП и на терминалах Global Ports и существенном перераспределении их рыночных долей в контейнерном бизнесе, что исключает предположение о каком-то коллективном доминировании.

"В 2015 году в условиях системного кризиса и драматического - 25% - снижения объемов перевалки контейнеров в Балтийском бассейне совокупный грузооборот терминалов Global Ports снизился более чем на 35% против результатов предыдущего года. В это же самое время КТСП обеспечил рост перевалки контейнеров на 2%, до 398 тыс. TEU, что привело к увеличению его доли среди контейнерных операторов Большого порта СПб и порта Усть-Луга с 15,6% в 2014 году до 22% в 2015 году", - отметили в компании.

В 2016 году объем обработки контейнеров на терминалах Global Ports продолжил падение, а грузооборот КТСП вырос по сравнению с 2015 годом еще на 40%, до 557,8 тыс. TEU. Рыночная доля КТСП достигла 30,5%, в то время как доля контейнерных терминалов Global Ports опять существенно снизилась, добавили в UCL Holding. Кроме того, в первом квартале 2017 года рост грузооборота КТСП продолжился и увеличился на примерно на 8%.

По мнению UCL Holding, указанные выше обстоятельства являются достаточным свидетельством того, что КТСП не занимает доминирующего положения на рынке перевалки контейнеров и осуществляет свою деятельность в условиях высокой конкуренции. Конкурентный характер ставок на услуги КТСП подтверждается полной загрузкой его производственных мощностей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
2
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
3
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
6
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
7
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама