"Эксперт РА" присвоил ПАО "ТрансКонтейнер" рейтинг на уровне ruAA+

МОСКВА, 6 июня./ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" (бренд RAEX) присвоило национальный рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "ТрансКонтейнер" на уровне ruAA+ . Прогноз по рейтингу - стабильный. Об этом сообщает пресс-служба контейнерного оператора.

Агентство отмечает лидирующие позиции компании на российском рынке контейнерных перевозок, диверсифицированную структуру сбыта и низкий уровень долговой нагрузки. Агентство позитивно оценивает перспективы роста грузовой базы компании, преимущественно за счет роста контейнеризации грузов, перевозимых по железной дороге, и перетока грузов с других видов транспор

В сообщении также отмечается, что национальный кредитный рейтинг "ТрансКонтейнера" находится всего на одну ступень ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, при этом агентство при определении уровня рейтинга не выделяет отдельно фактор поддержки со стороны контролирующего акционера ввиду отсутствия прецедентов оказания поддержки в прошлом и ожиданий агентства, что такая поддержка не понадобится и в будущем.

ПАО "ТрансКонтейнер" уже располагает международными кредитными рейтингами от агентства Moody’s Investors Service на уровне Ва3 и агентства Fitch Ratings на уровне ВВ + со стабильным прогнозом.

ПАО "ТрансКонтейнер" - дочернее общество АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК), учрежденного ОАО "РЖД", АО НК "Казахстан Темир Жолы" и Белорусской железной дорогой - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность Компания начала 1 июля 2006 года.

Сегодня "ТрансКонтейнер" располагает 43 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 23 тыс. фитинговых платформ и около 68 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

АО "ОТЛК" принадлежит 50% + 2 акции ПАО "ТрансКонтейнер".