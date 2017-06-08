РЖД увеличили инвестпрограмму на 2017 г. до 495 млрд руб.,

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) увеличило объем инвестиционной программы на 2017 год с 459,5 млрд рублей до 495 млрд рублей и планируют нарастить ее до 510 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам президент компании Олег Белозеров в рамках Международного железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520".

"Инвестпрограмма компании будет корректироваться. Мы и дивиденды выплатим, и программу откорректируем в большую сторону. Она уже откорректирована до порядка 495 млрд рублей, но мы хотим ее увеличить еще до около 510 млрд рублей", - сказал он.

По словам главы РЖД, средства пойдут на "большой набор проектов", а объем вложений будет расти в том числе за счет собственных оборотных средств РЖД.

"Мы договариваемся в том числе и с Москвой - Сергей Семенович (Собянин - прим. ТАСС) очень внимательно относится к развитию пригорода, и он готов за счет средств Москвы финансировать нас через федеральный бюджет. Это тоже попадает в увеличение наших вложений", - отметил Белозеров. Кроме того, речь идет о проекте железной дороги в обход Украины (Журавка - Миллерово). "У нас просто остаток стоимости в следующем году, а мы хотим и сдадим этот участок в этом году - значит, мы должны будем рассчитаться с подрядчиками", - пояснил он.

При этом президент РЖД подчеркнул важность соответствия строительных мощностей взрывному росту проектов. "Мы нашу программу специально увеличиваем, чтобы у нас могли расти коллективы, чтобы они дополнительно закупали технику, создавали дополнительные компетенции", - заключил он.

РЖД будет использовать инфраструктурную ипотеку

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) будет использовать механизм инфраструктурной ипотеки, который позволил бы компании запустить дополнительные проекты, сообщил также Олег Белозеров.

"Будет ли применяться? Точно будет. Где и в чем - сейчас посмотрим, как это будет описано в законодательстве", - сказал он.

"Считаю, что нам в железных дорогах инвестиций можно было бы привлечь гораздо больше. Этот механизм мог бы позволить запустить какие-то дополнительные проекты", - отметил глава РЖД.

При этом Белозеров не исключил возможность использования инфраструктурной ипотеки для реализации уже имеющихся проектов.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил внедрить в России механизм "инфраструктурной ипотеки" для инвесторов. Он отметил, что речь идет о внедрении схемы, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают. Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий и т. д.

Для обеспечения платежей также может быть использован механизм госгарантий.

Инвестнадбавка к грузовому тарифу РЖД может составить 2%

По словам главы РЖД, инвестиционная надбавка к грузовому железнодорожному тарифу может составить 2%, а полученные от ее введения средства должны направляться на развитие конкретных направлений.

"Я думаю, что очень сырая оценка - в районе 2%, но на какие-то конкретные направления", - сказал он.

"Посмотрели, на что было бы целесообразно направить. Мне кажется, БАМ-Транссиб - хорошее направление, может быть, подходы к портам - дополнительные, не те, которые мы уже на сегодняшний день заложили. Это должно быть дополнительными деньгами к дополнительному развитию возможностей по определенным направлениям", - подчеркнул глава РЖД.

По его мнению, это хороший целевой механизм. "Причем не просто тариф плюс 2%, а куда, с какой целью, и что РЖД за это должны обеспечить", - пояснил Белозеров.

Ранее советник главы ФАС Павел Шпилевой сообщил, что ведомство рассматривает возможность введения инвестиционных тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, в частности, для усиления конкуренции за нефтяные грузы. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял ТАСС, что инвестиционные тарифы для РЖД могут быть введены в 2018 году.

Индексация грузовых тарифов на 2017 год составила 4%, кроме того, РЖД получили целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт. Макропрогноз МЭР предусматривает базовый уровень индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2018-2019 гг. на уровне 4%.