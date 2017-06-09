Объем грузоперевозок на сети железных дорогах США в мае вырос на 6,4%

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Совокупный грузовой трафик на железных дорогах США в мае 2017 года составил 2,47 млн единиц вагонов, контейнеров и трейлеров, что на 6,4% больше, чем в мае 2016 года, сообщает Ассоциация американских железных дорог AAR.

За пять месяцев с начала года объемы перевозок выросли на 4,5%, до 10,9 млн грузовых единиц.

Статистика железнодорожных перевозок в США отдельно считает грузы, перевозимые в железнодорожном подвижном составе - вагоноотправки, и интермодальные грузы, перевозимые в контейнерах и трейлерах.

Совокупный объем вагоноотправок составил в прошлом месяце 1,18 млн единиц, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

Согласно отчету AAR, рост объемов перевозок в мае обусловлен увеличением спроса на перевозки угля (+19,6%), зерновых грузов (+24,5%), щебня, гравия и песка (+15,3%). Недельные объемы перевозок зерновых в мае были максимальными для этого месяца за весь период с 1988 года; также рекордными оказались средние показатели объемов перевозок щебня, гравия и песка. Спрос на перевозки угля динамично растет на фоне высоких цен на природный газ и роста экспорта угля, однако объемы железнодорожных перевозок угля остаются низкими по сравнению со средними показателями за предыдущие годы.

Цены на природный газ на сегодняшний день примерно в 1,5 раза превышают показатели прошлого года, поэтому на протяжении нескольких предыдущих месяцев уголь вытеснял природный газ с первого места в качестве основного источника генерации электричества в стране. Это обусловило рост объемов железнодорожных перевозок, а также рост экспорта. По данным Агентства энергетической информации США (EIA), экспорт угля из США в первом квартале 2017 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 58%, экспорт энергетического угля увеличился на 5,5 млн тонн.

По прогнозам EIA, рост экспорта угля замедлится в предстоящие месяцы, в целом за 2017 год экспорт угля из США составит 65 млн тонн, что на 10 млн тонн или на 19% больше, чем в 2016 году. Добыча угля в 2017 году вырастет на 8%.

Среди номенклатур, которые показали отрицательную динамику, наибольшее снижение AAR зафиксировала в сегменте перевозок нефти и нефтепродуктов (-16,5% или 9,6 тыс. вагоноотправок). Объемы перевозок нефтеналивных грузов снижаются уже 24 месяца подряд. За период с начала года падение составило 14%, или 35 тыс. вагоноотправок.

Такая динамика обусловлена продолжающимся снижением спроса на железнодорожные перевозки сырой нефти. За первый квартал этого года объемы погрузки сырой нефти на железных дорогах США I класса, на которые приходится около 70% грузовых железнодорожных перевозок в стране, сократились на 36% к уровню прошлого года и составили 40,23 тыс. вагоноотправок - минимальный квартальный показатель за период с начала 2012 года. Объемы выгрузки снизились на 29%, до 59,64 тыс. вагонов.

Объемы перевозок сырой нефти по железным дорогам США I класса падают с конца 2014 года вследствие развития трубопроводной системы и ряда других факторов. По оценкам AAR, в 2014 году на долю сырой нефти приходилось 1,6% от общего объема погрузки, по железным дорогам перевозилось около 11% от общего объема нефти, добываемой в США. В 2016 году доля нефти в структуре железнодорожных грузовых перевозок сократилась до 0,8%, железнодорожным транспортом доставлялось 4,6% от добываемой в стране нефти, а в первом квартале 2017 года эта цифра упала уже до 3,5%.

В сегменте интермодальных перевозок показатели прошлого месяца стали вторыми лучшими за всю историю после 2015 года. Объемы интермодальных перевозок в мае выросли на 4,6%, до 1,28 млн контейнеров и трейлеров. По итогам пяти месяцев рост составил 2,3%, до 5,65 млн единиц.