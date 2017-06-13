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Порт Шахтерск с начала года отправил на экспорт 1 млн тонн угля

Экономика и бизнес Транспорт
13 июня, 16:14 UTC+3

В 2016 году такой объем отгрузки был достигнут лишь 23 июня

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ШАХТЕРСК, 13 июня. /ТАСС/. Угольный терминал "Восточной горнорудной компании" (ВГК) с начала года отправил на экспорт 1 млн тонн угля, сообщает пресс-служба компании.

"Угольный терминал "Восточной горнорудной компании" наращивает обороты отгрузки угля. В первых числах июня "Угольный морской порт Шахтерск" перевалил 1 млн тонн угля. Для сравнения этот объем в 2016 году был достигнут 23 июня", - говорится в сообщении.

По данным компании, увеличить объем перевалки удалось за счет обновления портовых мощностей. Ранее ВГК приобрела погрузочную машину мощностью 2,5 тыс т/ч, а также погрузочную установку "Стакер", которая позволяет загружать суда у причала. Производительность установки 1 тыс. т/ч.

Кроме того, компания приобрела систему навигационного обеспечения стоимостью более 10 млн рублей. Система позволяет заходить в ковш судам на погрузку в темное время суток. Ранее погрузка у причала в ковше велась только в светлое время суток.

В этом году компания также планирует пополнить собственный флот шестью новыми судами. Дедвейт каждого судна составит 650 тонн. Благодаря расширению флота ВГК намеренна нарастить отгрузку на 1 млн тонн в год.

Уголь из Шахтерского порта традиционно направляется потребителям в Корею, Японию, Китай и другие страны АТР. На рейде порта Шахтерск в основном грузятся суда дедвейтом 55 тыс. тонн.

В планах у ВГК нарастить экспорт угля через морские ворота Шахтерска до 10 млн тонн в год. Для этого компания реализовывает комплексный инвестиционный проект. В его основе лежит модернизация производства "Солнцевского угольного разреза", строительство глубоководного терминала в порту Шахтерска и строительство конвейера от места добычи угля, до порта Шахтерск.

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