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Китайская компания будет развивать порт Дар-эс-Салам

Экономика и бизнес Транспорт
13 июня, 17:38 UTC+3

Контракт предусматривает строительство нового РО-РО терминала, а также углубление семи существующих причалов

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ДОДОМА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Танзании подписало контракт стоимостью $154 млн с китайской государственной компанией China Harbor Engineering Company (CHEC) на расширение крупнейшего порта страны в Дар-эс-Салааме, сообщает отраслевой новостной сервис Maritime Executive.

Контракт предусматривает строительство нового РО-РО терминала, а также углубление семи существующих причалов, с тем, чтобы позволить порту принимать более крупные контейнеровозы.

Танзания надеется стать хабом для региональной торговли: по прогнозам, расширение порта позволит к 2020 году увеличить его грузооборот с 14 до 28 млн тонн в год. Планы также предусматривают строительство железной дороги в порт, спроектированной для движения поездов со скоростью до 120 километров в час.

В январе этого года Всемирный банк предоставил Танзании кредит в размере $305 млн на проект расширения порта Дар-эс-Салам.

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