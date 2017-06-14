ЦППК по итогам января-мая 2017 г. перевезла более 230 млн человек

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) по итогам января-мая 2017 года составил 230,3 млн человек, что остается на уровне пяти месяцев 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Изменения отмечаются только в ежемесячных показателях, говорится в сообщении. Так, в 2016 году максимальный трафик наблюдался в апреле и мае, в 2017 году - в марте (более 49,2 млн) и в мае (49,6 млн).

ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах РФ. В 2015 году ОАО "Центральная ППК" заключило 15-летние контракты на обслуживание пассажиров в Москве, Московской и Рязанской областях. Доля компании в пригородных железнодорожных перевозках по России составляет 63,7%. ЦППК обеспечивает 91,4% пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле. В 2016 году компания перевезла более 540 млн пассажиров.