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Kerry Logistics покупает долю в казахстанской логистической компании

Экономика и бизнес Транспорт
14 июня, 16:35 UTC+3

Сделка будет способствовать развитию операций Kerry Logistics в Центральной Азии и СНГ

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ГОНКОНГ, 14 июня. /ТАСС/. Гонконгский логистический оператор Kerry Logistics Network Limited покупает долю в казахстанской транспортно-логистической компании Globallink, имеющей развитую сеть в странах СНГ, следует из сообщения гонконгской компании.

В заявлении отмечается, что сделка будет способствовать развитию операций Kerry Logistics в Центральной Азии и СНГ и откроет оператору доступ на новые рынки с огромным потенциалом.

Согласно заявлению, инвестиции позволят Kerry Logistics распространить свою сеть на девять стран СНГ, в том числе Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Армению, Азербайджан и Украину.

Комментируя сообщение, глава Kerry Logistics Уильям Ма заявил, что компания, с одной стороны, намерена продолжить развивать свою наземную сеть, обслуживающую автомобильные, железнодорожные и мультимодальные грузовые перевозки из Китая в Центральную Азию и Европу, с другой - будет наращивать компетенции в сфере проектной логистики.

Инвестиции в СНГ последовали за запуском Kerry Logistics новых железнодорожных сервисов, связывающих Китай и Европу. В августе прошлого года компания запустила контейнерный поезд между Иу в восточном Китае и столицей Испании, в 2017 году начал работать маршрут, связывающий Иу с Лондоном.

 

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