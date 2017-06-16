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КТСП возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ по итогам января-мая

Экономика и бизнес Транспорт
16 июня, 16:58 UTC+3

По итогам января-мая 2017 года 10 крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 1,35 млн TEU, что составляет 72,6% всего контейнерооборота морских портов России

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© ЗАО "КТСП"

МОСКВА, 16 июня./ТАСС/. Контейнерооборот морских портов России в январе-мае 2017 года увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 1,86 млн TEU.

© ТАСС
© ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту. Лидирующую строчку рейтинга занимает стивидорная компания ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, Большой морпорт Санкт-Петербург) c объемом перевалки контейнеров 264,86 тыс. TEU, что на 10,2% больше, чем в январе-мае 2016 года.

Стивидорная компания ООО "Морской рыбный порт" (Большой порт Санкт-Петербург) в январе-мае 2016 года занимала 11-ю позицию. В отчетном периоде текущего года, увеличив перевалку контейнеров на 41,2%, до 61,31 тыс. TEU, компания поднялась на 10-ю позицию. ПАО "Владивостокский МТП" (порт Владивосток) поднялось с 4-ой на 3-ю позицию с оборотом 170,06 тыс. TEU (+40,1%), ООО "Восточная стивидорная компания" (порт Восточный) - с 6-ой на 4-ю - 114,41 тыс. TEU (+24,5%), ООО "НУТЭП" (порт Новороссийск) - с 7-ой на 5-ю - 133,75 тыс. TEU (+23,2%), ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) - с 9-ой на 8-ю - 84,39 тыс. TEU (+47,4%).

© ТАСС
© ТАСС

АО "Петролеспорт" (Большой порт Санкт-Петербург), сократив перевалку контейнеров на 18%, до 99,7 тыс. TEU, опустилось с 3-ей позиции по итогам января-мая 2016 года на 7-ю. АО "НЛЭ" (порт Новороссийск) опустилось с 5-ой на 6-ю позицию, перевалив 106,53 тыс. TEU (-8,7%), ООО "Моби Дик" (Большой порт Санкт-Петербург) - с 8-ой на 9-ю - 66,72 тыс. TEU (+9,3%).

В целом за отчетный период наибольшее снижение контейнерооборота показали компании: ООО "Русмарин форвардинг" (порт Санкт-Петербург) - на 91,5%, до 1,05 тыс. TEU, ООО "Ростовский универсальный порт" (порт Санкт- Петербург) - на 90,4%, до 45 TEU, ПАО "Мурманский МТП" (порт Мурманск) - на 89,4%, до 12 TEU.

Наибольший рост перевалки контейнеров показали компании: ООО "МГС-Терминал" (порт Санкт-Петербург) - в 3,5 раза, до 5,18 тыс. TEU, ЗАО "Дальзавод-Терминал" (порт Владивосток) - в 2,7 раза, до 20,17 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" (порт Санкт-Петербург) - в 2,7 раза, до 9,77 тыс. TEU.

По итогам января-мая 2017 года 10 крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 1,35 млн TEU, что составляет 72,6% всего контейнерооборота морских портов России и превышает аналогичный период 2016 года на 12,6%.

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