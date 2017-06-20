Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чартерные рейсы, отмененные из-за "ВИМ-Авиа", восстановят через 2 недели

Экономика и бизнес Транспорт
20 июня, 11:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Ростуризм попросил туроператоров обсудить с авиакомпаниями восстановление перевозок из регионов в Крым и Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Чартерные рейсы из российских регионов, отмененные из-за компании "ВИМ-Авиа, смогут восстановить силами других авиакомпаний через две недели. Об этом во вторник сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

"Возвращение к заявленным объемам перевозок должно заработать в течение 10 дней - двух недель. Вчера было обращение в адрес туроператоров, чтобы они донесли информацию до авиакомпаний и помогли сформировать чартерные рейсы. Поток туристов не ослабевает, в первую очередь это российские направления: Крым и Краснодарский край", - сказал Осауленко на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, один из вариантов решения проблемы - привлечение иностранных компаний к программе "ВИМ-Авиа". "Возможность вхождения на чартерные перевозки программы "ВИМ-Авиа" иностранных компаний - вопрос достаточно интересный и серьезный. Благодаря этому появятся дополнительные емкости для перевозки российских туристов на международных направлениях, а освободившиеся самолеты российских авиакомпаний можно будет использовать для перевозок по стране", - уточнил вице-президент РСТ.

Ранее сообщалось, что Ростуризм попросил туроператоров обсудить с авиакомпаниями восстановление перевозок из регионов в Крым и Сочи, которые были сокращены из-за проблем "Вим-Авиа", чтобы люди из регионов РФ получили возможность прилетать на Юг не через Москву, а напрямую. Также сообщалось, что Минтранс РФ прорабатывает предложение Ростуризма о привлечении иностранных авиакомпаний для выполнения чартерной программы "ВИМ-Авиа" по зарубежным направлениям.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 чартерных направлений, в том числе в Сочи, Крым, Турцию, Болгарию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
3
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
4
Австралия приостановила нанесение авиаударов в Сирии после инцидента с истребителем
5
Эвакуация 137 пассажиров севшего на мель в Карелии теплохода завершена
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко в Вашингтоне
Темы дня
Загрузка...
Реклама