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АК "Аврора" за 5 месяцев 2017 г. увеличила объем пассажироперевозок на 13%

Экономика и бизнес Транспорт
22 июня, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Наибольшее увеличение отмечено в сегменте международных перевозок - 30%

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© Вадим Луковенков/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") в январе-мае 2017 года увеличила перевозку пассажиров на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наибольшее увеличение отмечено в сегменте международных перевозок - 30%, сообщила пресс-служба перевозчика в четверг.

"Авиакомпания "Аврора" увеличила объем пассажирских перевозок за пять месяцев 2017 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-мае 2017 года компания перевезла 545 тыс. пассажиров. Из них на международных линиях перевезено 143,4 тыс. пассажира (увеличение на 30%), на внутренних воздушных линиях - 401,6 тыс. пассажиров (увеличение на 8%)", - сообщила пресс- служба.

Всего за пять месяцев авиакомпания выполнила 9 тыс. рейсов, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

АО "Авиакомпания "Аврора" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 году по поручению правительства РФ. На регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в города: Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск- Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Нерюнгри. Также самолеты авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и в Приморском крае.

В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 21 самолет: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. "Аврора" обладает подтвержденным сертификатом аудита IOSA.

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