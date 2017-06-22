Аэропорт Толмачево обслужил 2 млн пассажиров с начала года

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НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Аэропорт Толмачево (Новосибирск) с начала года обслужил 2 млн пассажиров. В прошлом году достичь такой отметки удалось на 28 дней позже, сообщает пресс-служба аэропорта.
"21 июня в аэропорту Толмачево обслужен двухмиллионный пассажир с начала 2017 года. Темп роста пассажиропотока позволил достичь этой отметки на 28 дней раньше, чем в 2016 году. Миллионного пассажира 2017 года аэропорт обслужил 6 апреля, улучшив рекорд предыдущего года на 24 дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рост производственных показателей обусловлен открытием новых рейсов, увеличением частот по действующим направлениям, а также развитием трансферных перевозок.
Так, с начала 2017 года из аэропорта Толмачево возобновлены региональные рейсы в Томск, Ноябрьск и Стрежевой. Увеличена частота рейсов по ряду направлений - Ростов-на-Дону, Тюмень, Санкт-Петербург, Урумчи, Сеул, Алматы, Астана, Ош, Бишкек и другим.
На популярном туристическом направлении в Сочи авиакомпанией "Россия" увеличены провозные емкости - с 5 июня рейсы обслуживаются на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747. Открыт прямой регулярный рейс авиакомпании S7 Airlines в Тбилиси, авиакомпания Ellinair возобновила выполнение сезонного прямого рейса в Салоники.
Доля трансферных пассажиров выросла до 20% в общем пассажиропотоке аэропорта. Продолжается выполнение субсидируемых рейсов в рамках программ по постановлениям №1242, №1095 и №388.
В летнем расписании планируется открытие новых рейсов по таким направлениям как Тамчы (Иссык-Куль), Омск, Караганда.
Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы I и II категории ICAO. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 4 млн пассажиров.