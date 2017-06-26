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Первый за 25 лет круизный лайнер ошвартовался в обновленном порту столицы Камчатки

Экономика и бизнес Транспорт
26 июня, 10:15 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Следующий заход лайнера намечен на 28 июня

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июня. Модернизированный порт Петропавловска-Камчатского, в котором реконструировали морской вокзал и причал, принял первый за 25 лет круизный лайнер. Ранее суда такого типа как "Профессор Хромов" не имели возможности швартоваться у пирсов и, прибывая в город, вставали на рейд в Авачинской бухте. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Сегодня знаковое для нас событие, поскольку у причала в Петропавловске-Камчатском пассажирские суда не принимали порядка 25 лет. Сейчас в порту создан хороший транспортный туристический комплекс, который соответствует современным требованиям, технологиям обработки судов. Построено замечательное здание морского вокзала, отремонтирован и сдан в эксплуатацию причал N5, приведена в порядок привокзальная площадь", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря.

На борту судна в Петропавловск-Камчатский прибыли несколько ученых в сопровождении 30 членов экипажа "Профессор Хромов", а уже завтра оно примет 50 туристов, которые прибыли на Камчатку самолетом, и в настоящее время знакомятся с природными достопримечательностями полуострова. Дальше судно отправится на Чукотку.

Порт приписки судна "Профессор Хромов" - город Владивосток. Оперирует новозеландская компания Heritage Expeditions, которая специализируется на круизных маршрутах между Японией и Аляской с заходом в порты Корсаков, Курилы, Камчатка, Магадан, Чукотка, остров Врангеля. Новое здание морского вокзала построено в рамках реализации федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Морвокзал имеет площадь более 8 тыс. кв метров, рассчитан на одновременное обслуживание до 200 человек.

В помещениях пассажирского терминала оборудован зал ожидания, зона таможенного контроля, пункт пропуска через государственную границу. В рамках работ по модернизации портовой инфраструктуры был выполнен капитальный ремонт причала номер, который теперь может принимать лайнеры длиной до 110 метров, а в комплексе с причалом номер 4 в порту возможна установка судов длиной до 230 метров. Круизный сезон на Камчатке стартовал 11 мая. Следующий заход лайнера намечен на 28 июня.

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