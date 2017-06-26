"Аэрофлот" выплатит дивиденды за 2016 год из расчета 17,5 руб. на акцию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Аэрофлот" на годовом собрании в понедельник одобрили выплату дивидендов за 2016 год из расчета 17,5 рубля на акцию. Всего сумма дивидендных выплат составит 19,4 млрд рублей, сообщает корреспондент ТАСС с годового общего собрания акционеров компании.

Таким образом, компания направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 14 июля.

По итогам 2014 и 2015 года авиакомпания не выплачивала дивиденды из-за убытка по МСФО. До этого "Аэрофлот" направлял на дивиденды не более 20% от чистой прибыли.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%, Ростех - 3,26% акций.