"Аэрофлот" выплатит дивиденды за 2016 год из расчета 17,5 руб. на акцию

Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге готов на 75%Спорт 26 июня, 14:51
Женская сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по шахматамСпорт 26 июня, 14:46
Андросов покинул совет директоров "Аэрофлота", займется инвестициями в авиациюТранспорт 26 июня, 14:41
"Теплицы Белогорья" увеличат урожайность овощей после модернизации хозяйстваБанк историй успеха 26 июня, 14:35
ЦСКА подписал новый контракт с американским баскетболистом ХиггинсомСпорт 26 июня, 14:34
РФ и Финляндия подписали протокол об описании общей границы после 10-летней сверкиПолитика 26 июня, 14:28
Легкоатлеты РФ на Европейском олимпийском фестивале выступят под флагом своей страныСпорт 26 июня, 14:21
Генсек ФИФА Самура посетит старейшую мечеть КазаниСпорт 26 июня, 14:14
Известные зарубежные эксперты поделятся опытом с участниками летнего кампуса РАНХиГСНовости партнеров 26 июня, 14:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Аэрофлот" на годовом собрании в понедельник одобрили выплату дивидендов за 2016 год из расчета 17,5 рубля на акцию. Всего сумма дивидендных выплат составит 19,4 млрд рублей, сообщает корреспондент ТАСС с годового общего собрания акционеров компании.
Таким образом, компания направит на дивиденды 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 14 июля.
По итогам 2014 и 2015 года авиакомпания не выплачивала дивиденды из-за убытка по МСФО. До этого "Аэрофлот" направлял на дивиденды не более 20% от чистой прибыли.
В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%, Ростех - 3,26% акций.