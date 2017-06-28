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Южнокорейские инвесторы планируют построить в Приморье рыбопромышленный комплекс

Экономика и бизнес Транспорт
28 июня, 9:59 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 28, июня. /ТАСС

Реализация проекта позволит создать около 4400 рабочих мест

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Консорциум компаний из Республики Корея планирует создать в Приморье рыбоперерабатывающий и логистический комплекс, сообщила пресс-служба администрации края в среду.

"Консорциум, в состав которого входят крупнейшие южнокорейские компании, развивающие бизнес с Россией на базе порта Пусан, - "Корея Трейдинг энд Индастриз", "Кореан Сифудс", "Бусан Аторити порт", "Унико Лоджистикс", планирует вложить в развитие Приморья более $130 млн. <...> Корейские инвесторы намерены в рамках двух этапов создать в Приморье сначала логистический центр рыбной и мясной продукции, рыбный порт и контейнерный терминал, а затем построить завод по переработке рыбного филе и крабового мяса. Реализация проекта позволит создать около 4400 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Сейчас инвесторы подыскивают площадку для реализации проекта, предполагаемая территория - полуостров Назимова во Владивостоке. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2021 году.

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