МЭР прогнозирует рост производства грузовых вагонов в России в 2017 г. на 55%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в России в 2017 г. может вырасти по сравнению с 2016 годом на 54,8%. Соответствующий прогноз опубликован в мониторинге развития секторов экономики РФ за май 2017 г., который был подготовлен Минэкономразвития.

Министерство не приводит в прогнозе абсолютных цифр.

По итогам 2016 года в России было произведено 36,6 тыс. грузовых вагонов. Таким образом, в этом году производство вагонов может составить около 56,66 тыс. единиц.

Ранее Росстат сообщал, что в мае текущего года производство грузовых вагонов выросло на 31,2%, до 3,5 тыс. единиц.