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МЭР прогнозирует рост производства грузовых вагонов в России в 2017 г. на 55%

Экономика и бизнес Транспорт
28 июня, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В мае текущего года производство грузовых вагонов выросло на 31,2%, до 3,5 тыс. единиц

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в России в 2017 г. может вырасти по сравнению с 2016 годом на 54,8%. Соответствующий прогноз опубликован в мониторинге развития секторов экономики РФ за май 2017 г., который был подготовлен Минэкономразвития.

Министерство не приводит в прогнозе абсолютных цифр.

По итогам 2016 года в России было произведено 36,6 тыс. грузовых вагонов. Таким образом, в этом году производство вагонов может составить около 56,66 тыс. единиц.

Ранее Росстат сообщал, что в мае текущего года производство грузовых вагонов выросло на 31,2%, до 3,5 тыс. единиц.

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