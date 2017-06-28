Датская Maersk пока не наладила работу своих систем после кибератаки

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ОСЛО, 28 июня. /ТАСС/. Работа компьютерных систем датской судоходной и логистической компании A.P. Moller-Maersk, подвергшихся во вторник хакерской атаке, пока что не налажена. При этом в сообщении, распространенном компанией в среду утром, подчеркивается, что находящиеся в море контейнеровозы Maersk Line могут поддерживать связь с другими судами и маневрировать, а экипажам ничто не угрожает.
"Информационные системы на многих объектах и в ряде коммерческих подразделений по-прежнему не функционируют. Нам удалось остановить распространение проблемы, и сейчас мы пытаемся восстановить работу систем совместно с нашими ключевыми партнерами в сфере IT и международными агентствами, занимающимися вопросами кибербезопасности", - сообщает Maersk. К расследованию причин атаки подключились власти Дании.
Хакерская атака не оказала влияния на работу ряда крупных подразделений датского конгломерата, в частности Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Services, Maersk Tankers. Пострадали преимущественно системы принадлежащей Maersk компани APM Terminals, которая управляет работой десятков грузовых портов и контейнерных терминалов в более, чем 40 странах. В сутки свыше 100 тыс. грузовых контейнеров, проходят через порты APM Terminals, работа которых, по словам экспертов, сейчас полностью парализована. Это может грозить компании и ее клиентам существенными убытками.
"В настоящий момент Maersk практически парализована. Она не принимает заказы на перевозку грузов контейнеровозами Maersk Line и не может заниматься контейнерами своих клиентов в портах", - заявил датскому информагентству "Ритсаус бюро" аналитик банка Sydbank Мортен Имсгар. По его словам, если проблему не удастся решить за несколько дней, последствия сбоя создадут для компании и ее клиентов долгосрочные трудности.
Уже больше 20 лет Maersk является крупнейшим в мире оператором судов-контейнеровозов, а также судов снабжения. Конгломерат также занимается нефтеразведкой и нефтедобычей, перевозками энергоносителей и логистикой. На Maersk работают 88 тыс. сотрудников в 130 странах мира.
Во вторник была зафиксирована масштабная кибератака на компании в России и на Украине. По предварительным данным Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений), вирус-шифровальщик Petya атаковал около 80 организаций, среди которых "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez. Petya блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере $300 в биткоинах.