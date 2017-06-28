Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Датская Maersk пока не наладила работу своих систем после кибератаки

Экономика и бизнес Транспорт
28 июня, 13:27 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 28, июня. /ТАСС

Находящиеся в море контейнеровозы Maersk Line могут поддерживать связь с другими судами и маневрировать, а экипажам ничто не угрожает

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MAURITZ ANTIN

ОСЛО, 28 июня. /ТАСС/. Работа компьютерных систем датской судоходной и логистической компании A.P. Moller-Maersk, подвергшихся во вторник хакерской атаке, пока что не налажена. При этом в сообщении, распространенном компанией в среду утром, подчеркивается, что находящиеся в море контейнеровозы Maersk Line могут поддерживать связь с другими судами и маневрировать, а экипажам ничто не угрожает.

"Информационные системы на многих объектах и в ряде коммерческих подразделений по-прежнему не функционируют. Нам удалось остановить распространение проблемы, и сейчас мы пытаемся восстановить работу систем совместно с нашими ключевыми партнерами в сфере IT и международными агентствами, занимающимися вопросами кибербезопасности", - сообщает Maersk. К расследованию причин атаки подключились власти Дании.

Хакерская атака не оказала влияния на работу ряда крупных подразделений датского конгломерата, в частности Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Supply Services, Maersk Tankers. Пострадали преимущественно системы принадлежащей Maersk компани APM Terminals, которая управляет работой десятков грузовых портов и контейнерных терминалов в более, чем 40 странах. В сутки свыше 100 тыс. грузовых контейнеров, проходят через порты APM Terminals, работа которых, по словам экспертов, сейчас полностью парализована. Это может грозить компании и ее клиентам существенными убытками.

"В настоящий момент Maersk практически парализована. Она не принимает заказы на перевозку грузов контейнеровозами Maersk Line и не может заниматься контейнерами своих клиентов в портах", - заявил датскому информагентству "Ритсаус бюро" аналитик банка Sydbank Мортен Имсгар. По его словам, если проблему не удастся решить за несколько дней, последствия сбоя создадут для компании и ее клиентов долгосрочные трудности.

Уже больше 20 лет Maersk является крупнейшим в мире оператором судов-контейнеровозов, а также судов снабжения. Конгломерат также занимается нефтеразведкой и нефтедобычей, перевозками энергоносителей и логистикой. На Maersk работают 88 тыс. сотрудников в 130 странах мира.

Во вторник была зафиксирована масштабная кибератака на компании в России и на Украине. По предварительным данным Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений), вирус-шифровальщик Petya атаковал около 80 организаций, среди которых "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez. Petya блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере $300 в биткоинах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей
2
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
3
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
7
Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама