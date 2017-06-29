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"Саратовские авиалинии" могут стать базовым перевозчиком нового аэропорта в Саратове

Экономика и бизнес Транспорт
29 июня, 15:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 29, июня. /ТАСС

Срок сдачи аэропорта запланирован на конец 2018 года, первые рейсы намечены на 2019 год

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САРАТОВ, 29 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" может стать базовым перевозчиком после появления в регионе нового аэропорта, строительство которого закончится в 2018 году. Об этом в четверг в ходе торжественной церемонии запуска строительства аэропортового комплекса сообщил журналистам генеральный директор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

"Надеемся, что базовым станет действующий перевозчик", - сказал он, отвечая на вопросы СМИ. Сейчас основным перевозчиком в регионе являются "Саратовские авиалинии". Также из Саратова в Москву совершает вылеты "Аэрофлот".

Врио губернатора региона Валерий Радаев добавил, что новый аэропорт даст возможность принимать в городе не только небольшие суда, но и лайнеры типа Boeing и ТУ-204/2014.

Об аэропорте

Строительство аэропортового комплекса стоимостью 7,7 млрд руб. стартовало сегодня в селе Сабуровка в 20 км от Саратова. Общая площадь терминала составит 23 тыс. кв м, пропускная способность - около 1 млн пассажиров в год.

В начале 2017 года завершилось возведение радиолокационной станции. На сегодняшний день завершено строительство взлетно-посадочной полосы, открыт пожарно- спасательный пост. Продолжается строительство объектов коммуникации и дорожного подъезда.

Возведение аэровокзального комплекса осуществляется на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составляет более 20 млрд рублей. Срок сдачи запланирован на конец 2018 года, первые рейсы намечены на 2019 год.

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