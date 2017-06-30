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Северо-Западное пароходство воздержится от выплаты дивидендов за 2016 год

Экономика и бизнес Транспорт
30 июня, 11:21 UTC+3

Это крупнейший перевозчик в системе водного транспорта России, специализирующийся на перевозках генеральных, массовых, насыпных и навалочных грузов

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© Владимир Смирнов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. На годовом общем собрании акционеров ПАО "Северо-Западное пароходство" (СЗП, входит в UCL Holding) решено не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям общества по итогам 2016 года, сообщает пресс-служба компании.

"Дивиденды по размещенным акциям общества по итогам 2016 года решено не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

Также общим собранием акционеров избран совет директоров СЗП и утвержден устав общества в новой редакции. Аудитором общества на 2017 год утверждено ООО "Росэкспертиза".

ПАО "СЗП" - крупнейший перевозчик в системе водного транспорта России, специализирующийся на экспортно-импортных перевозках генеральных, массовых, насыпных и навалочных грузов, буксировках негабаритных грузов и плавсредств. В управлении компании находится 47 грузовых судов "река-море", 10 морских судов и 3 RO-RO баржи класса "река-море" суммарным дедвейтом около 288 тыс. тонн. Около 70% флота пароходства составляют новые суда, построенные с 2002 по 2013 гг. Средний возраст флота составляет 16,5 лет. Ежегодно пароходство перевозит около 5 млн тонн грузов. Чистая прибыль ПАО "СЗП" в 2016 году составила 396,55 млн рублей.

Северо-Западное пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, консолидирующей железнодорожные, стивидорные, судоходные и логистические компании. В состав дивизиона также входит Волжское пароходство, компания "В.Ф. Танкер", ряд судостроительных и круизных активов.

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