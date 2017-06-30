Погрузка черных металлов на сети желдорог РФ в мае 2017 года упала на 3,3%

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Погрузка черных металлов на сети железных дорог РФ в мае 2017 года сократилась на 3,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 5,9 млн тонн, отмечается в обзоре железнодорожного рынка РФ ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК).

Всего с начала года по железной дороге было отправлено 29,8 млн т черных металлов, что на 0,4% ниже аналогичного периода прошлого года.

Экспорт российских черных металлов снизился в Италию (-30%), Испанию (-75%) и Египет (-60%). Поставки в направлении Тайваня выросли почти в 5 раз.

Согласно прогнозам экспертов, на фоне слабой активности строительной отрасли в РФ, а также обострения конкуренции на внешних рынках, вероятно дальнейшее снижение перевозок черных металлов железнодорожным транспортом.

ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК ОВК) - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс", др.