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РЖД в дни Кубка конфедераций перевезли более 640 тыс. пассажиров

Экономика и бизнес Транспорт
4 июля, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В дни матчей наибольшим спросом пользовались направления Москва и Санкт-Петербург

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" выполнило все обязательства по обеспечению перевозки участников и болельщиков Кубка конфедераций, было перевезено свыше 640 тыс. пассажиров. Об этом во вторник сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам компании Дмитрий Пегов.

"Всего в рамках Кубка конфедераций было запланировано перевезти более 640 тыс. пассажиров из которых свыше 60 тыс. воспользовались правом бесплатного проезда", - сказал он.

По словам Пегова, в дни матчей "наибольшим спросом пользовались направления Москва и Санкт-Петербург, было задействовано 56 дополнительных поездов, реализовано более 13 тыс. мест".

Всего за период проведения задействовано порядка 1 тыс. поездов, включая высокоскоростные поезда "Сапсан". Для комфортного пребывания иностранных пассажиров подготовлено более 240 работников. В составе поездных бригад находилось не менее двух работников со знанием английского языка.

Кубок конфедераций прошел с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Пегов отметил, что во время проведения матчей чемпионата мира 2018 года планируется перевезти более 2,6 млн болельщиков и участников соревнований. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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