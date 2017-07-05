Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Между китайским городом Циндао и Москвой открылось прямое авиасообщение

Экономика и бизнес Транспорт
5 июля, 14:49 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 5, июля. /ТАСС

По данным Ростуризма, туристы из Китая сейчас занимают первое место среди иностранцев по въезду в Россию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 5 июля. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Capital Airlines начала выполнять прямые авиаперелеты из восточной провинции Шаньдун в Россию. Первый самолет по новому маршруту на Москву вылетел в среду из аэропорта административного центра провинции города Циндао, сообщает информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз неделю по четвергам авиалайнером А330 вместимостью до 222 пассажиров. Ориентировочное время в пути из Циндао до Москвы составит 9 часов 40 минут. По словам представителя аэропорта в Циндао Ян Чэня, запуск прямого авиасообщения с Москвой будет способствовать развитию туристических, культурных и торгово-экономических связей не только с Россией, но и с другими странами Европы.

Он также выразил уверенность в том, что данный рейс позволит увеличить поток туристов как из Китая в Россию, так и в обратном направлении. При этом местные власти рассчитывают привлечь также туристов из России в Циндао - приморский городок, славящийся своей необычной архитектурой и живописной природой в его окрестностях.

По данным Ростуризма, туристы из Китая сейчас занимают первое место среди иностранцев по въезду в Россию. В 2016 году турпоток из КНР в РФ увеличился на 15%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель констатировала изменение мирового порядка
2
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
3
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
4
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину
7
Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
Темы дня
Реклама