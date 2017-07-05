Между китайским городом Циндао и Москвой открылось прямое авиасообщение

ШАНХАЙ, 5 июля. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Capital Airlines начала выполнять прямые авиаперелеты из восточной провинции Шаньдун в Россию. Первый самолет по новому маршруту на Москву вылетел в среду из аэропорта административного центра провинции города Циндао, сообщает информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз неделю по четвергам авиалайнером А330 вместимостью до 222 пассажиров. Ориентировочное время в пути из Циндао до Москвы составит 9 часов 40 минут. По словам представителя аэропорта в Циндао Ян Чэня, запуск прямого авиасообщения с Москвой будет способствовать развитию туристических, культурных и торгово-экономических связей не только с Россией, но и с другими странами Европы.

Он также выразил уверенность в том, что данный рейс позволит увеличить поток туристов как из Китая в Россию, так и в обратном направлении. При этом местные власти рассчитывают привлечь также туристов из России в Циндао - приморский городок, славящийся своей необычной архитектурой и живописной природой в его окрестностях.

По данным Ростуризма, туристы из Китая сейчас занимают первое место среди иностранцев по въезду в Россию. В 2016 году турпоток из КНР в РФ увеличился на 15%.