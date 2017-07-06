Погрузка на Приволжской желдороге в июне 2017 года выросла на 11,1%

САРАТОВ, 6 июля. /ТАСС/. Объем погрузки на Приволжской железной дороге (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в июне 2017 года составил более 3,2 млн тонн, что на 11,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (или +320,6 тыс. тонн). Погрузка за шесть месяцев 2017 года составила свыше 18,8 млн тонн (+12,8%), сообщает пресс-служба магистрали.

В том числе по основным номенклатурам с начала года погружено:

- нефти и нефтепродуктов - 9,9 млн тонн (+17,6% к январю-июню 2016 года);

- химических и минеральных удобрений - 979,2 тыс. тонн (+12,1%);

- строительных грузов - 704,8 тыс. тонн (+39,3%);

- промышленного сырья - 915,9 тыс. тонн (+23,6%);

- цемента - 1214,3 тыс. тонн (+2%);

- зерна - 823,4 тыс. тонн (в 2,2 раза больше);

- кокса - 182 тыс. тонн (+4,6%).

Снижение отмечается по химикатам и соде - 1,63 млн тонн (-17,7%), черным металлам - 919,3 тыс. тонн (-21%) и соли - 74,6 тыс. тонн (-3,6%).

Тарифный грузооборот с учетом порожнего пробега в июне 2017 года повысился на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года и составил 8,66 млрд тарифных тонно-км.