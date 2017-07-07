Перевозка автокомплектующих в контейнерах по сети РЖД в I полугодии выросла на 64%

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МОСКВА, 7 июля./ТАСС/. Контейнерные перевозки автокомплектующих по сети железных дорог России в январе-июне 2017 года выросли на 63,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, с 49,31 до 80,67 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Данная информация содержится в материалах РЖД.
В том числе импортная перевозка автокомплектующих по сети РЖД составила 56,79 тыс. TEU, что на 64,3% выше показателя января-июня 2016 года. Транзитные перевозки выросли на 54,3%, до 14,33 тыс. TEU, экспортные - в 14 раз, с 0,32 до 4,55 тыс. TEU. Перевозка во внутреннем сообщении упала на 2,9%, до 4,99 тыс. TEU.
Отправка автокомплектующих ПАО "Трансконтейнер" за отчетный период составила 72,02 тыс. TEU (+78,1%), ЗАО "ТЭС" - 4,16 тыс. TEU.
По итогам 2016 года контейнерные перевозки автокомплектующих по сети железных дорог России достигли 117,56 тыс. TEU. Импортная перевозка автокомплектующих составила 79,35 тыс. TEU.