СМИ: Госдума может уменьшить штрафы РЖД за срыв сроков доставки грузов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проект поправок к уставу железнодорожного транспорта, которые снижают размер пени, взыскиваемой с ОАО "РЖД" за просрочку доставки груза или порожних вагонов может быть внесен в Госдуму, сообщает газета "Коммерсантъ".

Автором проекта выступил депутат Владимир Афонский, который считает, что нужно гармонизировать российские нормы с законодательствами стран-членов ЕЭС и Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), где ответственность, как правило, начинается с 6% платы за перевозку и ограничена 30%.

Сейчас пеня за каждые сутки просрочки составляет 9% от стоимости перевозки, а максимальная сумма платежа может составить вплоть до 100%, отмечает "Ъ".

При этом правовое управление Госдумы в своем заключении отметило, что снижение самой пени и ее предельного размера "негативно скажется на стимулировании перевозчика надлежащим образом исполнить свои обязательства".

Участники рынка, опрошенные "Ъ", также считают, что инициатива неизбежно "повлечет снижение технологической и финансовой дисциплины ОАО "РЖД" и торможение развития отрасли". Вместо адекватных мер регулирования, подчеркивает один из грузоотправителей, наблюдаются "ставшие уже нормой для монополии преференции без учета потребностей остальных участников рынка".

С 2014 по 2016 год объем пени, взысканных с РЖД, сократился с 7,6 млрд до 1,8 млрд рублей, что в компании объясняют "повышением надежности доставки".