Новый терминал аэропорта Анапы примет первых пассажиров 12 июля

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СОЧИ, 10 июля. /Корр. ТАСС /. Пропускная способность нового терминала аэропорта Анапы, который примет первых пассажиров 12 июля, будет в полтора раза выше нынешней и составит 600 человек в час, сообщили ТАСС в понедельник в компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами юга России.
"Двенадцатого июля первых пассажиров примет новый терминал аэропорта города-курорта Анапа. После открытия аэровокзального комплекса пропускная способность воздушной гавани составит 600 человек в час против нынешней в 400 пассажиров в час", - сказали в "Базэл Аэро".
Как отметили в компании, новый аэровокзальный комплекс оборудован всем необходимым для обслуживания семейных пассажиров и прилетающих на отдых организованных групп детей. В терминале оборудована комната матери и ребенка, установлена детская мебель и разработано особое меню в кафе. В зале ожидания расположена мобильная библиотека, в которой родители смогут бесплатно скачать детские книги, организована выставка детских рисунков.
"Новый терминал аэропорта Анапы, известного семейного курорта, отвечает всем требованиям путешествия с детьми разного возраста. Архитекторам и дизайнерам удалось совместить стиль хай-тек с уютной атмосферой", - отметили в компании.
В аэропорту также предусмотрены специальные зоны и схема обслуживания для организованных групп детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях. Она предполагает удаленную регистрацию как пассажиров, так и багажа, что позволяет максимально сократить время ожидания вылета в аэропорту. "Так как многие подростки пользуются в путешествиях различными гаджетами, в аэропорту им будет предоставлен высокоскоростной Wi-Fi", - добавили в управляющей компании.
Основные строительные работы на месте возведения нового терминала международного аэропорта Анапа были завершены в конце 2016 года. Площадь нового аэровокзального комплекса составляет 11,8 тыс. кв м, что более чем в два раза больше действующего терминала.