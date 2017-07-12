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В аэропорту Анапы открылся новый терминал

Экономика и бизнес Транспорт
12 июля, 12:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, июля. /ТАСС

Площадь нового аэровокзального комплекса составляет 11,8 тыс. кв метров, что более чем в два раза больше действующего терминала

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КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Новый терминал, вдвое увеличивший пропускную способность местного аэропорта, открылся в Анапе. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортами Краснодарского края компании "Базэл Аэро".

"Торжественное открытие нового терминала состоялось сегодня в Анапе", - сказали в компании.

Основные строительные работы на месте возведения нового терминала vеждународного аэропорта Анапа были завершены в конце 2016 года. Площадь нового аэровокзального комплекса составляет 11,8 тыс. кв метров, что более чем в два раза больше действующего терминала. Новый аэровокзальный комплекс увеличит пропускную способность воздушной гавани до 600 человек в час против нынешней в 400 пассажиров в час. Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей.

В аэропорту предусмотрены специальные зоны и схема обслуживания для организованных групп детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях. Она предполагает удаленную регистрацию как пассажиров, так и багажа, что позволяет максимально сократить время ожидания вылета в аэропорту.

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