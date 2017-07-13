РЖД в I полугодии вложили 1,3 млрд руб. в развитие участка Междуреченск - Тайшет

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в первом полугодии 2017 года инвестировало 1,29 млрд рублей в участок Междуреченск - Тайшет, сообщает компания.

"ОАО "РЖД" за январь - июнь 2017 года направило 1,29 млрд рублей в развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги. Всего в 2017 году на реализацию проекта предусмотрены средства в объеме около 5,8 млрд рублей. В текущем году запланировано строительство вторых путей на 11 перегонах, 1 разъезда, усиление устройств электроснабжения на участках Абакан - Курагино и Курагино - Саянская. Намечен ввод в эксплуатацию четного парка на станции Иланская, а также второго Джебского тоннеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем капитальных вложений в инвестпроект составляет 45,6 млрд рублей. Благодаря увеличению пропускной способности участка, к 2020 году компания намерена обеспечить перевозку 15 млн тонн грузов со строящейся железнодорожной линии Кызыл - Курагино. В частности, РЖД рассчитывает на погрузку 12 млн тонн угля из Элегестского каменноугольного месторождения по восточному направлению.

Ранее заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению Сергей Макаренко рассказал, что на участке Междуреченск - Тайшет уже освоены 17 млрд рублей из 39,2 млрд инвестиций, запланированных на период с 2013 г. по 2019 г. В 2017 году планируется завершить строительство путей на пяти перегонах, в 2018 г. - на трех, а в 2019 г. - на четырех.