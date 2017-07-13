Строительство нового моста на Кубани для расширения трассы М4 "Дон" начнется в сентябре

ДЖУБГА/КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/, 13 июля. /ТАСС/. "ГК Автодор" в конце сентября 2017 года начнет строительство нового моста и реконструкцию старого на подъезде к Джубгинской развязке на трассе М4 "Дон", ведущей к Черному морю в Краснодарском крае. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель правления "ГК Автодор" Сергей Кельбах в ходе рабочей поездки в Краснодарский край.

"Мост на подъезде к Джубгинской развязке через М4 ["Дон"] 12 августа выходит из Главгосэкспертизы. Там начнется... строительство двух мостов - строится новый и реконструируется старый. В результате там четырехполосное движение будет. Работы начнем в конце сентября, когда спадет пик сезона", - сказал Кельбах, не называя стоимость проекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил Сергея Кельбаха завершить все работы до начала следующего летнего туристического сезона. "Максимально усилиться по количеству рабочих. В межсезонье мы должны успеть все. До 1 июня все, что запланировали, должны выполнить", - добавил он.

По территории Краснодарского края проложено более 400 км федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон", которая проходит по маршруту Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. На развязке в районе поселка Джубга начинаются подъезды к курортам Сочи, Туапсе и Анапе, а также к курортным поселкам Таманского полуострова и порту Кавказ.

Ранее власти Кубани пообещали пожаловаться в Минтранс РФ на "Росавтодор", который, по их мнению, затянул срок ремонта двух трасс - А-146 "Краснодар - Верхнебаканский" и М-4 "Дон", ведущих к Черному морю. Изначально предполагалось закончить их ремонт к 1 июня, но из-за затяжных дождей сроки были передвинуты. В компании объяснили ТАСС, что продолжение ремонта в неблагоприятных погодных условиях приведет к тому, что "край получит ужасные дороги".