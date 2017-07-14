Global Ports в январе-июне лидирует среди холдингов РФ с показателем 670 тыс. TEU

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Контейнерооборот холдинга Global Ports, на долю которого приходится до 29,6% (-3,4 пр.п.) совокупного контейнерооборота РФ, в январе-июне 2017 года составил 669,77 тыс. TEU (+3,5% к январю-июню 2016 года).

Развернуть Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в I полугодии 2017 г. © ТАСС Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в I полугодии 2017 г. © ТАСС

Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основании которых ТАСС подготовил рейтинг, АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), входящее в холдинг Global Ports, увеличило перевалку контейнеров на 5%, до 263,77 тыс. TEU, ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) - на 22,8%, до 174,35 тыс. TEU, ООО "Моби Дик" - на 13,7%, до 82,64 тыс. TEU. Контейнерооборот ОАО "Петролеспорт" (ПЛП) сократился на 21,3%, до 113,7 тыс. TEU, ОАО "Усть-Лужский контейнерный терминал" - на 4,3%, до 35,3 тыс. TEU. Доля ПЛП в структуре холдинга сократилась на 5,3 пр.п., до 17%. Доля ВСК увеличилась на 4,1 пр.п., до 26%.

Контейнерооборот группы "Сумма" за отчетный период вырос на 29,8%, до 520,3 тыс. TEU. Доля холдинга от общего контейнерооборота РФ составила 23% (+2,6 пр.п.). Контейнерооборот ОАО "Владивостокский МТП" (ВМТП) вырос на 43,1%, до 212,31 тыс. TEU, ПАО "НМТП" - на 43,7%, до 98,99 тыс. TEU, ООО "Балтийская стивидорная компания" (БСК) - на 73,1%, до 78,52 тыс. TEU. АО "НЛЭ" сократило перевалку контейнеров на 5,5%, до 130,47 тыс. TEU. В структуре холдинга НЛЭ потеряла 9,4 пр.п. - с 34,5% до 25,1%.

Развернуть Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в I полугодии 2016 г. © ТАСС Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в I полугодии 2016 г. © ТАСС

Совокупный контейнерооборот холдинга UCL Port увеличился на 13%, до 331,2 тыс. TEU. Доля холдинга в структуре контейнерооборота РФ сократилась на 0,3 пр.п., до 14,6%. Рост перевалки контейнеров ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) составил 10,7%, до 319,02 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - 202,4%, до 12,18 тыс. TEU.

ООО "НУТЭП", входящее в холдинг Delo Ports, за отчетный период увеличило перевалку контейнеров на 28,6%, до 165,64 тыс. TEU. Доля холдинга составила 7,3% контейнерооборота РФ (+0,8 пр.п.).

Прочими контейнерными терминалами РФ перевалено 575,62 тыс. TEU, рост к январю-июню 2016 года - 16,9%, доля - 25,4%.