Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 6 месяцев вырос на 25%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в январе-июне 2017 года перевезла 3,3 млн человек, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба перевозчика.

В период с 1 января по 30 июня самолеты авиакомпании выполнили 24 178 рейсов: 14 550 - по России, 4 857 - по СНГ, 4 771 - за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Пассажирооборот за шесть месяцев 2017 года составил 7,8 млрд пассажиро-км (рост 26% к прошлому году).

В июне услугами "Уральских авиалиний" воспользовались более 776 тыс. пассажиров, что на 14% больше показателей июня 2016 года. Всего за этот месяц было выполнено 5 218 рейсов, из которых 3 162 рейса по России, 720 - в страны СНГ и 1336 рейсов - в страны дальнего зарубежья. Рост показателя пассажирских перевозок составил 7% по сравнению с июнем прошлого года.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 г. ее услугами воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.