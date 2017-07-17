Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 6 месяцев вырос на 25%

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в январе-июне 2017 года перевезла 3,3 млн человек, что на 25% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба перевозчика.
В период с 1 января по 30 июня самолеты авиакомпании выполнили 24 178 рейсов: 14 550 - по России, 4 857 - по СНГ, 4 771 - за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Пассажирооборот за шесть месяцев 2017 года составил 7,8 млрд пассажиро-км (рост 26% к прошлому году).
В июне услугами "Уральских авиалиний" воспользовались более 776 тыс. пассажиров, что на 14% больше показателей июня 2016 года. Всего за этот месяц было выполнено 5 218 рейсов, из которых 3 162 рейса по России, 720 - в страны СНГ и 1336 рейсов - в страны дальнего зарубежья. Рост показателя пассажирских перевозок составил 7% по сравнению с июнем прошлого года.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 г. ее услугами воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.