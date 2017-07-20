Вице-президент РЖД Андрей Старков избран председателем совета директоров ФГК

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Совет директоров АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") на заседании 17 июля 2017 г. избрал председателем совета вице-президента РЖД Андрея Стракова, сообщила пресс-служба компании.

"Председателем совета директоров АО "ФГК" избран Андрей Краснославович Старков", - говорится в сообщении компании.

Заместителем председателя совета директоров избран Константин Люльчев, возглавляющий департамент корпоративных финансов РЖД.

Андрей Старков является вице-президентом РЖД с 2016 г. С 2011 г. он занимал различные должности в РЖД, в частности, с 2015 по 2016 гг. занимал должность старшего советника президента РЖД.

АО "Федеральная грузовая компания" создано в 2010 г., является дочерним предприятием ОАО "РЖД" и одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основной вид деятельности - предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. ФГК управляет около 152,5 тыс. единиц подвижного состава.