"Победа" в сентябре открывает рейсы в Улан-Удэ

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Низкобюджетный перевозчик "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") открыл продажу авиабилетов по маршруту Москва - Улан-Удэ. Данное направление станет самым дальним пунктом назначения компании, сообщила пресс-служба перевозчика. Продолжительность полета из Москвы в Улан- Удэ составляет более 5 часов. При этом средняя продолжительность рейсов "Победы" - 2,5 часа.
"Полеты по этому направлению начнутся 30 сентября и будут выполняться три раза в неделю", - говорится в сообщении.
"Стоимость билетов российского лоукостера на этом направлении будет в среднем на 40% ниже, чем у компаний при прочих равных условиях", - подчеркнули в пресс-службе.
Более того, авиакомпании не предоставляет на своих рейсах питание.
На данный момент, согласно законодательству РФ, перевозчик может не предоставлять питание на борту исключительно для рейсов не длиннее 4 часов.
Как уточнил ТАСС официальный представитель "Победы", кормить пассажиров на борту самолета компания не будет, но еду можно будет бесплатно пронести на борт в дамской сумочке или мужском портфеле.
Согласно федеральным авиационным правилам, "питание и горячие напитки могут не предоставляться пассажирам воздушных судов на борту воздушного судна, если указанное условие установлено правилами перевозчика и пассажир информирован об условиях обслуживания на борту воздушного судна до заключения договора воздушной перевозки пассажира.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может начать полеты в Улан-Удэ.
"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным, в частности в Германию, Италию, Австрию, Армению, Грузию, Азербайджан, Испанию и на Кипр.
В 2016 г. "Победа" перевезла почти 4,3 млн пассажиров. Как заявлял гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, в 2017 г. планируется перевезти 5 млн человек.
Флот авиакомпании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-800 NG. До 2019 г. парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.