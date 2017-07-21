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"Победа" в сентябре открывает рейсы в Улан-Удэ

Экономика и бизнес Транспорт
21 июля, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Полеты планируется начать 30 сентября

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Низкобюджетный перевозчик "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") открыл продажу авиабилетов по маршруту Москва - Улан-Удэ. Данное направление станет самым дальним пунктом назначения компании, сообщила пресс-служба перевозчика. Продолжительность полета из Москвы в Улан- Удэ составляет более 5 часов. При этом средняя продолжительность рейсов "Победы" - 2,5 часа.

"Полеты по этому направлению начнутся 30 сентября и будут выполняться три раза в неделю", - говорится в сообщении.

"Стоимость билетов российского лоукостера на этом направлении будет в среднем на 40% ниже, чем у компаний при прочих равных условиях", - подчеркнули в пресс-службе.

Более того, авиакомпании не предоставляет на своих рейсах питание.

На данный момент, согласно законодательству РФ, перевозчик может не предоставлять питание на борту исключительно для рейсов не длиннее 4 часов.

Как уточнил ТАСС официальный представитель "Победы", кормить пассажиров на борту самолета компания не будет, но еду можно будет бесплатно пронести на борт в дамской сумочке или мужском портфеле.

Согласно федеральным авиационным правилам, "питание и горячие напитки могут не предоставляться пассажирам воздушных судов на борту воздушного судна, если указанное условие установлено правилами перевозчика и пассажир информирован об условиях обслуживания на борту воздушного судна до заключения договора воздушной перевозки пассажира.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может начать полеты в Улан-Удэ.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным, в частности в Германию, Италию, Австрию, Армению, Грузию, Азербайджан, Испанию и на Кипр.

В 2016 г. "Победа" перевезла почти 4,3 млн пассажиров. Как заявлял гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, в 2017 г. планируется перевезти 5 млн человек.

Флот авиакомпании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-800 NG. До 2019 г. парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.

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