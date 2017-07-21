Инвестиции РЖД в развитие Свердловской магистрали в I полугодии составили 10,9 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" по итогам первого полугодия текущего года направило на развитие Свердловской железной дороги (СвЖД) 10,9 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Всего в 2017 году инвестиционный бюджет СвЖД составляет 30,7 млрд руб., что на 21% или 5,3 млрд руб. превышает объем вложений в 2016 году.

Как отмечается в сообщении, главная инвестиционная задача в этом году - завершение строительства вторых путей и разъездов на участке Тобольск - Сургут - Коротчаево. Планируется ввести в эксплуатацию 51 км путей на пяти перегонах, включить в технологию перевозок четыре новых разъезда, завершить второй этап реконструкции станции Тобольск, сдать под заселение 7,8 тыс. кв. м технологического жилья в Тобольске и Демьянке. На эти цели направлено 5,9 млрд руб.

На завершение строительства электрифицированного третьего пути на участке Косулино - Баженово на главном ходу Транссиба инвестпрограммой предусмотрено 1,2 млрд рублей. Основные работы будут завершены до конца года.

На развитие пассажирских и пригородных вокзалов планируется направить 860 млн руб., в том числе 572 млн руб.- на модернизацию вокзального комплекса и двух платформ в Екатеринбурге. Мероприятия по подготовке к Чемпионату мира 2018 года также предусматривают ввод в эксплуатацию трех досмотровых павильонов.

На мероприятия, связанные со снижением непроизводственного травматизма, направлено 133 млн рублей. Часть этих средств пойдет на завершение строительства пешеходных мостов на станциях Билимбай и Перебор.

До 8 млрд рублей выросли инвестиции в развитие путевого комплекса. В том числе в течение года на реконструкцию пути будет направлено 4,25 млрд рублей (планируется обновить 192,6 км), на приобретение (модернизацию) путевой техники - более 3,1 млрд рублей.

Для повышения пропускных способностей Екатеринбургского железнодорожного узла на станции Екатеринбург-Сортировочный продолжается масштабная реконструкция четной сортировочной системы. Инвестиции составят 1,4 млрд рублей. Также планируется завершение первого этапа реконструкции станции Седельниково (предусмотрено 252 млн рублей).

На обновление и модернизацию парка тягового подвижного состава направлено 6,6 млрд рублей. На СвЖД в 2017 году поступит 43 локомотива, в том числе 30 магистральных электровозов новых серий 2ЭС6 "Синара" и 2ЭС10 "Гранит", 12 маневровых тепловозов и один газотурбовоз.

Инвестиции в проекты, связанные с технологической устойчивостью производственного процесса, перевозочной деятельностью и безопасностью движения поездов, составят 7,9 млрд рублей.

СвЖД обслуживает Пермский край, Свердловскую и Тюменскую область, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.