Первый контейнерный поезд отправлен из Праги в Иу

Тренер: пловцу Дратцеву рано завершать карьеру, в марафоне его время только начинаетсяСпорт 21 июля, 16:42
Собянин утвердил налоговые льготы для инновационных промышленных предприятийМосква 21 июля, 16:42
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколеОбщество 21 июля, 16:37
Паломники из-за рубежа приехали в Севастополь поклониться древним православным святынямОбщество 21 июля, 16:35
Завершилось выдвижение кандидатов на участие в выборах главы Свердловской областиНовости Урала 21 июля, 16:32
Путин признался, что не пользуется соцсетями и не имеет отношения ни к одному аккаунтуОбщество 21 июля, 16:31
ITF дисквалифицировала капитана женской сборной Румынии Настасе до декабря 2020 годаСпорт 21 июля, 16:27
Пловец Дратцев не исключает, что завершит карьеру после завоевания бронзы ЧМСпорт 21 июля, 16:25
Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 16:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый контейнерный поезд отправлен из столицы Чехии - Праги в город Иу провинции Чжэцзянь (Китай), оператором рейса на участке Брест - Достык является АО "Объединенная транспортно-логистическая компания", сообщает пресс-служба ОТЛК.
"19 июля 2017 г. первый контейнерный поезд с 41-м 40-футовым груженым контейнером отправлен из столицы Чехии - Праги в город Иу провинции Чжэцзянь (Китай), оператором по колее 1520 мм на участке Брест - Достык является АО "ОТЛК", - говорится в сообщении.
АО "ОТЛК" зарегистрировано 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы".
Компания осуществляет перевозки грузов в контейнерах в составе регулярных контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа по территориям стран ЕАЭС: Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.