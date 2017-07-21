Первый контейнерный поезд отправлен из Праги в Иу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый контейнерный поезд отправлен из столицы Чехии - Праги в город Иу провинции Чжэцзянь (Китай), оператором рейса на участке Брест - Достык является АО "Объединенная транспортно-логистическая компания", сообщает пресс-служба ОТЛК.

"19 июля 2017 г. первый контейнерный поезд с 41-м 40-футовым груженым контейнером отправлен из столицы Чехии - Праги в город Иу провинции Чжэцзянь (Китай), оператором по колее 1520 мм на участке Брест - Достык является АО "ОТЛК", - говорится в сообщении.

АО "ОТЛК" зарегистрировано 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы".

Компания осуществляет перевозки грузов в контейнерах в составе регулярных контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа по территориям стран ЕАЭС: Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.