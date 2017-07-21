Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый контейнерный поезд отправлен из Праги в Иу

Экономика и бизнес Транспорт
21 июля, 16:26 UTC+3

Оператором по колее 1520 мм на участке Брест - Достык является АО "ОТЛК

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый контейнерный поезд отправлен из столицы Чехии - Праги в город Иу провинции Чжэцзянь (Китай), оператором рейса на участке Брест - Достык является АО "Объединенная транспортно-логистическая компания", сообщает пресс-служба ОТЛК.

"19 июля 2017 г. первый контейнерный поезд с 41-м 40-футовым груженым контейнером отправлен из столицы Чехии - Праги в город Иу провинции Чжэцзянь (Китай), оператором по колее 1520 мм на участке Брест - Достык является АО "ОТЛК", - говорится в сообщении.

АО "ОТЛК" зарегистрировано 13 ноября 2014 года. Учредителями компании являются: ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы".

Компания осуществляет перевозки грузов в контейнерах в составе регулярных контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа по территориям стран ЕАЭС: Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
2
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
3
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
4
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
5
Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"
6
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама