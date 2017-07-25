СМИ: ОСК передает ледокол "Виктор Черномырдин" "Адмиралтейским верфям"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) пытается ускорить затянувшиеся сроки выпуска новых ледоколов, перераспределяя их между предприятиями, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Дизель-электрический ЛК-25 "Виктор Черномырдин" стоимостью 11 млрд рублей, заложенный и спущенный на воду на "Балтийском заводе", достроят "Адмиралтейские верфи".

В корпорации передачу подтвердили.

Контракт на ЛК-25 за 7,9 млрд рублей ФГУП "Росморпорт" заключил с ОСК в 2011 году, но с тех пор ледокол подорожал. Падение рубля в 2014-15 годах привело к удорожанию импортного оборудования. Собеседники "Ъ" в ООО "Балтийски завод - судостроение" (БЗС) оценивают текущую стоимость ЛК-25 в 11 млрд рублей. В конце 2016 года на достройку "Виктора Черномырдина" заводу не хватало 2,5 млрд рублей, в начале 2017 года правительство дало 700 млн рублей на компенсацию убытков от девальвации. То есть не хватало еще 1,8 млрд рублей, отмечает "Ъ".

Президент ОСК Алексей Рахманов говорил "Ъ" на прошлой неделе, что БЗС остается основным строителем и сдатчиком ЛК-25.

"Это исключительно техническое, а точнее, логистическое решение, которое позволит нам сдать ледокол в срок", - говорил он.

Собеседники "Ъ" в отрасли отмечают, что после спуска на воду "Сибири" рабочей части достроечной набережной БЗС действительно может не хватить, а на "Адмиралтейских верфях" между "Ильей Муромцем" и сторожевыми кораблями наметился разрыв в два-три года.

Вопрос финансирования достройки открыт, отмечает издание.

"Идет процесс сверки взаиморасчетов, оценка выполненных, но еще не принятых работ, говорить о цифрах пока преждевременно",- говорят в ОСК.

Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что Минтранс и Росморречфлот не согласны с продлением срока сдачи ледокола, на котором на совещании настаивала ОСК. "Росморпорт" подал в суд, и, если ледокол не будет сдан в сентябре 2018 года, то ФГУП будет настаивать на штрафах, говорит собеседник "Ъ".