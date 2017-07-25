Енисейское пароходство увеличит долю в красноярском порту до 90,8%

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КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Енисейское речное пароходство (ЕРП) намерено приобрести 32% обыкновенных акций Красноярского речного порта (КРП), тем самым увеличив долю в его уставном капитале с 50,99 до 90,87% уставного капитала. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предварительно одобрило эту сделку, говорится в материалах ведомства.
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство АО "Енисейское речное пароходство" о даче предварительного согласия на приобретение 11 тыс. 408 штук обыкновенных именных акций (32% голосующих акций) ОАО "Красноярский речной порт", что с учетом уже имеющихся у АО "ЕРП" обыкновенных именных акций ОАО "КРП" составит 100% обыкновенных именных (голосующих) акций ОАО "КРП", - говорится в сообщении.
В материалах ФАС отмечается, что сделка позволит пароходству осуществлять полный корпоративный контроль над портом и привести к формированию вертикально- интегрированной структуры, которая будет заниматься как транспортировкой, так и обработкой грузов. Для недопущения злоупотреблений, ведомство выдало ряд предписаний, в частности, равный доступ к портовой инфраструктуре всех участников рынка, заключение договоров о проведении погрузочно-разгрузочных работ в порту без услуг посредников.
В пароходстве информацию о сделке ТАСС подтвердили, добавив, что дополнительная информация может быть представлена после завершения сделки.
Красноярский речной порт - один из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самое крупное грузоперерабатывающее предприятие Енисейского бассейна. Пропускная способность порта составляет 20952,5 тыс. тонн грузов в год. Предприятие осуществляет эксплуатацию 17 речных причалов. Согласно данным базы СПАРК, 35,17% уставного капитала порта принадлежит трем физическим лицам (Юрию Юркову, Анатолию Гринштейну, Александру Ляшенко).
ЕРП является крупнейшим перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей. За навигацию 2016 года компания перевезла свыше 4 млн тонн грузов. Основной поток грузов перевозимых грузов компанией отправляется в арктические районы края, порядка половина от всех перевозимых грузов приходится на "Норникель". ЕРП обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, рабочее ядро флота - 460 единиц, основной акционер пароходства - компания "Норникель".