Петербург и китайский Чэнду в предстоящем зимнем сезоне свяжет прямой авиарейс

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и китайским Чэнду будет открыто в предстоящий зимний сезон. Меморандум о намерениях между управляющей аэропортом Пулково компанией "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) и авиакомпанией Sichuan Airlines подписано на встрече в Смольном, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.
"В ходе встречи было обозначено, что, принимая во внимание взаимное развитие туристского рынка и учитывая ключевую роль воздушного транспорта в международной торговле и пассажирских перевозках, Сычуаньская авиакомпания и ООО "Воздушные ворота Северной столицы" достигли согласия о сотрудничестве в открытии нового маршрута между городами Чэнду и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Как сказали ТАСС в пресс-службе ВВСС, к выполнению регулярных рейсов китайская авиакомпания Sichuan Airlines планирует приступить в зимнем сезоне 2017-2018 года. Предполагается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A330-300.
"Китай остается одним из самых быстрорастущих направлений в географии полетов Пулково. По результатам первого полугодия 2017 года пассажиропоток между Санкт- Петербургом и городами КНР вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 70 тыс. человек. Уверен, что запуск регулярного авиасообщения будет способствовать взаимному развитию наших регионов, укреплению связей между нашими городами, росту пассажиропотока", - цитирует пресс-служба генерального директора ВВСС Владимира Якушева.
В текущем летнем сезоне из Пулково выполняются прямые регулярные полеты в Урумчи, Шанхай и Пекин, а также чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй. В декабре 2016 года аэропорт Пулково первым в России получил сертификат Welcome Chinese Китайской Академии Туризма, подтверждающий высокий уровень сервисов для китайских пассажиров в терминале аэропорта.
На встрече в Смольном отмечалось, что товарооборот между Китаем и Петербургом по итогам прошлого года достиг $5,24 млрд, а в экономику города поступило $7,6 млрд прямых иностранных инвестиций. Стороны отметили необходимость развивать сотрудничество в области строительства, инвестиций, туризма, энергетики, науки и образования.