АО "Торговый порт Посьет" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за I полугодие 2017 г.

В Минобороны заявили об отсутствии "ущемления прав" женщин на военную службуАрмия и ОПК 26 июля, 15:00
Проект антитабачной концепции планируется внести в кабмин к концу августаОбщество 26 июля, 14:51
МЭР: возможное расширение санкций больше ударит по президенту США, бизнесу ЕС, чем по РФЭкономика и бизнес 26 июля, 14:50
Предприятие "Швабе" удостоено благодарности Президента РоссииНовости партнеров 26 июля, 14:49
Дело о неуплате налогов при переходе Неймара из "Сантоса" в "Барселону" закрытоСпорт 26 июля, 14:32
МЧС: ряд регионов затягивает введение системы "Безопасный город"Безопасная жизнь 26 июля, 14:23
Глава МВД поручил возбуждать дела после смертельных ДТП с несовершеннолетними за суткиПроисшествия 26 июля, 14:22
Российские рапиристы вышли в полуфинал командного турнира на ЧМ по фехтованиюСпорт 26 июля, 14:21
"Газпром нефть" в I полугодии увеличила продажи судовых масел на 7,5%, до 7,4 тыс. тоннТЭК 26 июля, 14:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет директоров АО "Торговый порт Посьет" (входит в транспортный дивизион группы "Мечел" под управлением ООО "УК Мечел-Транс") принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (в заочной форме), на которое вынесен вопрос о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2017 года, говорится в материалах компании.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 августа 2017 года.
Дивиденды по итогам 2015 г. и 2016 г. не объявлялись и не выплачивались.
АО "Торговый порт Посьет" является терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий, входящих в Группу "Мечел": "Якутуголь" и "Южный Кузбасс". Посьет обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем, Северной Кореей.
По итогам 2016 года компании удалось значительно улучшить финансовые и операционные показатели. Так, чистая прибыль "Торговый порт Посьет" по итогам прошлого года составила 2,8 млрд руб., грузооборот - 7,7 млн тонн (+40%). Выручка компании с 2014 г. по 2016 г. выросла в 2,7 раза.
ООО "Мечел-Транс" владеет 97,49% акций АО "Торговый порт Посьет", собственно "Мечелу" принадлежат лишь 0,155% акций стивидора.