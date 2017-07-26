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АО "Торговый порт Посьет" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за I полугодие 2017 г.

Экономика и бизнес Транспорт
26 июля, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Дивиденды по итогам 2015 г. и 2016 г. не объявлялись и не выплачивались

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет директоров АО "Торговый порт Посьет" (входит в транспортный дивизион группы "Мечел" под управлением ООО "УК Мечел-Транс") принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (в заочной форме), на которое вынесен вопрос о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2017 года, говорится в материалах компании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 августа 2017 года.

Дивиденды по итогам 2015 г. и 2016 г. не объявлялись и не выплачивались.

АО "Торговый порт Посьет" является терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий, входящих в Группу "Мечел": "Якутуголь" и "Южный Кузбасс". Посьет обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем, Северной Кореей.

По итогам 2016 года компании удалось значительно улучшить финансовые и операционные показатели. Так, чистая прибыль "Торговый порт Посьет" по итогам прошлого года составила 2,8 млрд руб., грузооборот - 7,7 млн тонн (+40%). Выручка компании с 2014 г. по 2016 г. выросла в 2,7 раза.

ООО "Мечел-Транс" владеет 97,49% акций АО "Торговый порт Посьет", собственно "Мечелу" принадлежат лишь 0,155% акций стивидора.

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