Федеральная грузовая компания в I полугодии удвоила объем перевозок лесных грузов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в январе-июне 2017 погрузило 800 тыс. тонн лесных грузов, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

По объему перевозок лесных грузов в крытых вагонах ФГК в первом полугодии 2017 года лидировали Восточно-Сибирская железная дорога - 336 тыс. тонн и Красноярская желдорога - 158 тыс. тонн, на платформах больше лесных грузов перевозилось со станций Свердловской ж/д - 38 тыс. тонн и Северной ж/д - 18 тыс. тонн.

Со станций Восточно-Сибирской и Красноярской ж/д грузы следовали в адрес погранпереходов Наушки и Забайкальск; Московской и Свердловской ж/д - в направлении Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана; Горьковской и Северной ЖД - в порты Черноморского и Балтийского бассейнов и др.

Доля лесных грузов в общей погрузке ФГК в крытые вагоны за отчетный период составила 16%, на платформы - 8%.