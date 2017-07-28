Закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в Приморье по программе ВЭФ

Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парадАрмия и ОПК 28 июля, 18:45
Должникам упростили выезд за границуЭкономика и бизнес 28 июля, 18:42
Власенко: Гайдуков будет тренировать российских ватерполисток как минимум до ОИ-2020Спорт 28 июля, 18:25
КНДР произвела пуск баллистической ракетыМеждународная панорама 28 июля, 18:19
Фестиваль классической музыки прошел на территории бывшей шахты на ЭльбеКультура 28 июля, 18:14
Правительство Ирландии обвиняют в "климатическом лицемерии"Социальная ответственность 28 июля, 18:12
Автомобили провоцируют возникновение сложных загрязняющих соединенийСоциальная ответственность 28 июля, 18:04
"Я чувствую себя кубинцем": по следам Хемингуэя на острове СвободыКультура 28 июля, 18:00
Семин: Ари был очень полезен "Локомотиву", ему сложно найти заменуСпорт 28 июля, 17:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Торжественная закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в приморском городе Большой Камень в сентябре. Церемония включена в программу Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморского края.
"В сданном год назад блоке корпусных производств сегодня ведется изготовление первых четырех судов - их торжественная закладка состоится в ходе третьего ВЭФ. Церемония пройдет с участием президента страны", - говорится в сообщении.
На базе завода "Звезда" в Большом Камне создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год, на основе проекта создан ТОР "Большой Камень". Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.
Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.
ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия.
В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Приморский край заключил 59 соглашений на сумму около 200 млрд рублей.