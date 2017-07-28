Закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в Приморье по программе ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Торжественная закладка четырех судов состоится на заводе "Звезда" в приморском городе Большой Камень в сентябре. Церемония включена в программу Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморского края.

"В сданном год назад блоке корпусных производств сегодня ведется изготовление первых четырех судов - их торжественная закладка состоится в ходе третьего ВЭФ. Церемония пройдет с участием президента страны", - говорится в сообщении.

На базе завода "Звезда" в Большом Камне создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тысяч тонн стали в год, на основе проекта создан ТОР "Большой Камень". Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса СК "Звезда" будет завершен в конце 2024 года.

Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства офшорной морской техники.

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в форуме уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. Приморский край заключил 59 соглашений на сумму около 200 млрд рублей.