Эксперт: электронная торговля может подтолкнуть развитие грузоперевозок в СФО

Интернет-торговля в России - одна из самых быстрорастущих отраслей. За 2016 год ее оборот вырос на 21% до 920 млрд рублей, приводит данные Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В то же время оборот розничной торговли сокращается уже несколько лет подряд, испытывая негативное влияние от снижения покупательной способности населения: в 2016 году объем продаж упал на 5,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2015 годом до 28,3 трлн рублей, посчитали в Росстате.

Трансграничная торговля

По информации АКИТ, в первом квартале 2017 года рынок интернет-торговли в России вырос на 14% и достиг 240 млрд рублей. К концу года этот показатель может превысить 1,1 трлн рублей.

Торговля через интернет позволяет заказывать товары напрямую из-за границы - этой возможностью все активнее пользуются россияне. Объем трансграничной торговли по итогам текущего года составит 420 млрд рублей, или 37% от всего объема интернет-торговли в России, прогнозирует ассоциация. По популярности трансграничных покупок Россия занимает второе место среди европейских стран, говорится в обзоре Ecommerce Foundation. Вперед вышел только Люксембург - страна, у которой вообще нет собственного производства.

Но у потребителей все еще много претензий к трансграничной интернет-торговле. Большинство жалоб касается скорости доставки (17% респондентов), технических сбоев (13%) и поврежденных товаров (9%), говорится в обзоре Ecommerce Foundation.

Россияне отдают предпочтение китайским товарам - их доля составляет 90% от всех отправлений, еще по 2% приходится на Великобританию и США, примерно по 1% - на Германию, Францию и Италию (АКИТ). Хотя в денежном выражении доля КНР ниже, тем не менее это более половины всех интернет-покупок россиян (52%), ЕС - 23%, США - 12%. Такая разница связана с ценовым фактором - средняя покупка в Китае дешевле.

Среди всех магазинов, торгующих в России, наибольшее количество уникальных посетителей у Aliexpress. Электронная торговля между Россией и Китаем в 2017-2018 годах может показать рост около 20%, отмечает заведующий отделением востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Грузоперевозки из Китая

У поставок товаров из Китая огромные перспективы, развивать это направление можно будет с помощью автомобильных грузоперевозок, считает директор управления по маркетингу и коммерческой деятельности группы компаний "Деловые Линии" (один из лидеров на рынке сборных грузов с долей примерно 26%) Давид Шамаев. Очевидно, что организации, которые сумеют предоставить более удобную, быструю и качественную услугу, смогут стать "бенефициарами роста трансграничной интернет-торговли", говорит представитель компании.

По данным Росстата, грузоперевозки в России в 2016 году показали динамику в 1,8%. При этом объем сборных грузов (когда в одном транспортном средстве доставляются товары нескольких отправителей) вырос на 3-5%. Эксперты рынка объясняют это прежде всего уменьшением среднего размера грузовых отправок.

В интернете чаще всего покупают электронику и бытовую технику, а также одежду и обувь. Эти категории товаров популярны как на трансграничном, так и на локальном рынке. При этом на локальном рынке доля одежды и обуви составляет 22%, в то время как на трансграничном - 36% (АКИТ). Здесь перевозчики уже начали "переманивать" клиентов у железнодорожных операторов, не специализирующихся на "сборке".

Активных автомобильных трансграничных перевозок между Россией и Китаем пока нет, замечает директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. Рассчитывать на резкое увеличение объемов из-за развития интернет-торговли сейчас не стоит, ведь она просто заменяет розничную, только более децентрализована, поясняет Безбородов, а предпосылок для роста потребления нет.

Внимание на Сибирь

Несмотря на это, "Деловые Линии" планируют развивать трансграничные перевозки в СФО. "Мы уже разрабатываем для направления отдельные схемы перевозок, налаживаем сотрудничество с интернет-магазинами из КНР", - сообщил Шамаев.

Начать компания планирует не с доставок заказов населению, а с обслуживания b2b сектора. "Именно этот сегмент рынка требует качественной комплексной услуги в перевозке партий груза из КНР", - объясняет директор управления по маркетингу и коммерческой деятельности группы компаний. По его словам, дальше этот опыт будет использован при выходе на массовый рынок поставок для конечных потребителей.

Транснациональный инфраструктурный мегапроект - строительство автомагистрали "Европа-Западный Китай" - в будущем облегчит и ускорит грузоперевозки. Трасса с общей протяженностью 8445 км свяжет Европу, Россию, Казахстан и КНР.

Первыми преимущества - в силу географического положения - почувствуют жители СФО. Для них развитие рынка трансграничных автомобильных грузоперевозок означает рост конкуренции, которая благоприятно скажется на конечной стоимости товаров, полагают эксперты. Этот регион как раз стал самым быстрорастущим округом в интернет-торговле - рост в первом квартале 2017 года составил 22,5%. Далее, по данным АКИТ, следуют ДФО (+20,4%) и УФО (+18,4%).