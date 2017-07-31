Рост погрузки на сети РЖД в июле превысил 3%, в августе может составить 0,3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Рост погрузки на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в июле превысил 3%, сообщил ТАСС первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек.

Комментируя рост погрузки за июль, он сказал: "Более трех процентов". "Август будет плюс 0,3% к прошлому году", - добавил Краснощек.

При этом, по его словам, рост погрузки по итогам 2017 года ожидается на уровне 2,6%.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил ТАСС, что рост погрузки на сети железных дорог по итогам 2017 года может превысить 2%. По словам Белозерова, одним из факторов роста является увеличение перевалки угля.

По данным РЖД, повышение мировых цен на каменный уголь вызвало рост спроса на российский уголь. В первом полугодии РЖД перевезли 177,3 млн тонн каменного угля, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 г. на 0,6% и достигла 1 222,3 млн т.