Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 2,2%, до 106,6 млн тонн

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в июле 2017 года выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 106,6 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Грузооборот в июле 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% и составил 208 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 5% и составил 264,4 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2017 г. выросла на 3,3% и составила 727,3 млн т.

В частности, железными дорогами было погружено в январе-июле 2017 г. каменного угля - 206,1 млн тонн (+9,8% к январю-июлю 2016 года), кокса - 6,5 млн тонн (-1,6%), нефти и нефтепродуктов - 137,5 млн тонн (+0,7%), железной и марганцевой руды - 63,8 млн тонн (-0,2%), черных металлов - 41,3 млн тонн (-0,4%), лома черных металлов - 8,5 млн тонн (+2,4%), химических и минеральных удобрений - 33,2 млн тонн (+8,5%), цемента - 15,4 млн тонн (-1,7%), лесных грузов - 26,5 млн тонн (+3,9%), зерна - 10,5 млн тонн (+10,1%), строительных грузов - 77,7 млн тонн (-6,7%), цветной руды и серного сырья - 12 млн тонн (-2,3%), химикатов и соды - 15,2 млн тонн (+2,2%) и промышленного сырья и формовочных материалов - 21,5 млн тонн (+11,6%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 1,4 трлн тарифных тонно-км (+7,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 1,8 трлн тонно-км (+6,7%).