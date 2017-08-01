Керченская переправа в январе-июле сохранила пассажиропоток на уровне 3 млн человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, единственная автотранспортная артерия между Крымом и материковой Россией, за 7 месяцев текущего года обслужила около 3 млн пассажиров (соответствует показателю уровня января- июля прошлого года), сообщила во вторник "Морская дирекция" - оператор переправы.

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"1 августа 2017 года Керченская паромная переправа встретила 3-миллионного пассажира <…> Напомним, что торжественная встреча 3-миллионного пассажира Керченской паромной переправы в 2016 году также состоялась 1 августа", - говорится в сообщении дирекции.

Оператор переправы считает, что сохранение пассажиропоток говорит о стабильной работе транспортного комплекса.

В пик курортного сезона, приходящийся на вторую половину июля и август, в среднем в сутки переправу пересекают около 50 тыс. пассажиров (вне сезона - около 13-15 тыс.) и более 11 тыс. "легковушек".

Керченская паромная переправа является единственной транспортной артерией, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией, через Керченский пролив. Паромы переправы осуществляют грузовые и пассажирские перевозки.