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Белозеров: РЖД довели инвестпрограмму на 2017 год до 510 млрд рублей

Экономика и бизнес Транспорт
1 августа, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

"Это уникальная цифра. В российских железных дорогах такой объем не достигался никогда", - сообщил президент компании Олег Белозеров

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Инвестиционная программа ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на 2017 год превысила 510 млрд рублей, заявил президент компании Олег Белозеров в интервью РЖД-ТВ.

"Мы уже несколько раз изменяли показатели внутри нашего финансового плана. Мы добавляли средства на то, чтобы ряд вопросов решить быстрее. Мы внесли корректировки в нашу инвестиционную программу - она стала более 510 млрд (рублей - прим. ред.). Это уникальная цифра. В российских железных дорогах такой объем не достигался никогда", - сказал он.

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